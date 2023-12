Ladri a casa di Zalewski a due giorni da Juve-Roma: portati via soldi e gioielli

Prima di Zalewski era toccato a Zaccagni e Smalling

A chiamare il 118 lo stesso calciatore giallorosso al quale i ladri, secondo quanto si è appreso, hanno portato via gioielli, oggetti di valore e soldi. Il bottino è ancora in via di definizione e gli investigatori dei carabinieri della compagnia Eur hanno avviato gli accertamenti per risalire ai responsabili del furto. Nei mesi scorsi, i ladri avevano visitato anche le abitazioni di altri calciatori, come quella di Zaccagni della Lazio, marito dell' influencer Chiara Nasti a cui i malviventi avevano portato via un bottino del valore di 80mila euro. Poco prima, era toccato al difensore inglese della Roma Chris Smalling.