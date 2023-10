Roma, furto in casa Smalling: ecco come sono entrati i ladri

ROMA - Brutta disavventura per Chris Smalling, difensore della Roma che nella serata di ieri (30 ottobre) è stato vittima di un furto nella propria abitazione di Tor Carbone, zona Appia Antica. Ignoti, dopo aver infranto il vetro di una finestra, hanno tentato di portare via la cassaforte per poi darsi alla fuga.

Furto in casa Smalling, indaga la Squadra Mobile

Sull'episodio indaga la Squadra Mobile, sul posto anche la Scientifica per i rilievi. Sono in corso accertamenti per verificare cosa e quanto la banda ha portato via dalla casa del difensore inglese. Secondo una prima analisi degli investigatori si tratterebbe di una banda di "professionisti" forse provenienti dall'Est Europa. In passato il calciatore è già stato vittima di una rapina a mano armata in casa, nel 2021, e più recentemente di un altro tentativo di furto. Su quanto avvenuto lunedì sera gli inquirenti ascolteranno Smalling e sarà lui a segnalare eventuali oggetti portativi via dai malviventi che non sono riusciti a scassinare la cassaforte.