Mourinho punge ancora Taylor: "Il dio del calcio…"

Siamo alle ultime battute dell'anno. E allora è anche tempo di bilanci. L’ha fatto anche Mourinho dopo la sconfitta della sua squadra in casa della Juve . Lo Special One vede il bicchiere mezzo pieno, ma nella sua disamina c’è spazio anche e soprattutto per Anthony Taylor , il discusso arbitro della finalissima di Europa League tra la Roma e il Siviglia.

Roma, Mourinho boccia Taylor

"In condizioni normali questo sarebbe un anno ultra-storico per la Roma. Avremmo vinto per due anni di fila una coppa europea e ci saremmo qualificati per la Supercoppa e per la Champions. Ma il dio del calcio, diciamo così, non ha voluto... In realtà paghiamo nella finale contro il Siviglia la serata infelice della squadra arbitrale. Ma ormai è andata, dobbiamo pensare al futuro", ha detto Mourinho ricordando la direzione di gara di Taylor a Budapest, senza però mai nominare il nome del fischietto inglese e dei suoi assistenti.