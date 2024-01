Lukaku, dal Belgio lo chiamano: "Torna all'Anderlecht". Ma c'è un motivo

Romelu Lukaku responsabile del settore giovanile dell'Anderlecht , società dov'è cresciuto e alla quale è ancora oggi molto legato? Forse in futuro, di sicuro non adesso, a 30 anni, nel pieno della propria carriera . Eppure in Belgio se ne parla da diversi giorni . Motivo? Jean Kindermans , capo delle accademie giovanili dal 2006 ma al passo d'addio col club dov'è esploso il centravanti oggi alla Roma , ha proposto proprio il bomber belga come suo possibile successore.

Perché stanno accostando Lukaku all'Anderlecht?

Ne ha parlato a Radio Radzinski anche il suo braccio destro, Kevin Vermeulen: "Sarebbe interessante come figura, anche se so bene che ha quasi 31 anni e gli auguro ancora molti anni al vertice come calciatore. Ma spero che un giorno Lukaku torni all'Anderlecht. Lui ha vissuto il progetto Purple Talents fin dall'inizio e conosce bene questo mondo". Nei giorni scorsi lo stesso Lukaku sui social aveva espresso il suo disappunto per la scelta dell'Anderlecht di mandare via Kindermans.