Diretta Mourinho: la conferenza stampa prima di Roma-Atalanta LIVE

Mourinho parla in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la squadra di Gasperini. Segui la diretta testuale.

12:42

"Huijsen è pronto ma..."

"Huijsen? Dal punto di vista legale è disponibile per giocare, ma è arrivato ieri sera in albergo, si è allenato un’oretta con la squadra, ha fatto una riunione con me iniziale… se domani è preparato per giocare? Se deve giocare, gioca. Ha grande fiducia in se stesso. Ma sarà un debutto in serie A praticamente. Abbiamo Llorente, Mancini e Huijsen domani come difensori centrali. Oltre agli adattati Cristante e Celik. Quindi...".

12:41

Smalling, Paredes e gli infortuni

“Su Smalling non ho aggiornamenti. Non credo si alleni con me neanche a gennaio. Se succederà, sarà una sorpresa positiva. Penso a Mancini più che a Smalling ora. O anche Paredes che non sta bene".

12:37

La questione rinnovo

“Perché ancora non ho rinnovato? Non lo so, mi sono fatto qualche domanda. Ma non ho risposte oggettive, chiare”.

12:35

"Tiago Pinto? Gli auguro il meglio"

"Non faccio considerazioni su Tiago Pinto. Sono rispettoso della gerarchia. Non sono nessuno per commentare un superiore, nonostante la mia esperienza. Mi auguro per lui il meglio. Internamente, se mi chiedono una opinione posso darla. Ma pubblicamente non entro in un campo che non è il mio".

12:34

L'Atalanta

"L’Atalanta è di alto livello, una grande squadra. Giocano ad occhi chiusi, hanno la stessa filosofia da anni. Ma noi siamo tosti, siamo difficili per tutti. Non sarà facile neanche per loro".

12:32

Il giudizio su Huijsen

"Tutti sappiamo cosa è. Ha 18 anni, ha 10 minuti di serie A. Ma è uno dei prospetti di più alta qualità del calcio europeo. In futuro sarà un grandissimo calciatore. La nostra situazione è difficile a tutti i livelli".

12:31

I recuperi

"Mancini è disponibile per giocare. Però non è recuperato. Tutti gli altri, sappiamo che andranno per le lunghe, come Smalling. Si è infortunato anche Renato Sanches".

12:28

Tutto pronto

La conferenza stampa di Mourinho sta per cominciare: a Trigoria è tutto pronto.

12:17

Il rinforzo Huijsen

Così Mourinho ha vinto la partita: leggi qui il retroscena sull'arrivo di Huijsen.

12:08

La gestione di Dybala

In vista del tour de force delle prossime tre partite, Mourinho dovrà gestire Dybala. Leggi qui cosa ha intenzione di fare.

11:55

Le parole di Mourinho

Il tecnico della Roma parlerà in conferenza stampa a Trigoria alle 12.30.

Centro Sportivo Fulvio Bernardini - Roma