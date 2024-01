Roma-Atalanta finisce in parità e con un'espulsione a referto, quella di José Mourinho. L'allenatore, negli ultimi minuti di recupero della partita, è stato espulso per una protesta ritenuta eccessiva da parte dell'arbitro. Il portoghese, dopo il match, ha deciso di non parlare ai microfoni della stampa per non commentare le decisioni arbitrali. Un gesto che non ha gradito Paolo Di Canio, che ha detto la sua dagli studi di Sky Sport.