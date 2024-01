Diretta Mourinho dopo Roma-Atalanta: conferenza stampa e interviste, segui LIVE

ROMA - Apre Koopmeiners, risponde Dybala su rigore, lo scontro diretto per la Champions tra Roma e Atalanta finisce in parità, 1-1 , con Mourinho che nel finale viene espulso e allontanato dalla panchina. Proprio il tecnico giallorosso ha deciso di non fermarsi davanti alle telecamere e di non parlare: segui tutto in diretta .

23:31

Gasperini: "Non c'era il fallo di Scamacca"

Gasperini a Dazn: “È un ottimo punto per noi, Carnesecchi ha fatto grandi parate ma anche noi abbiamo molto da recriminare. Lukaku e Dybala sono due giocatori che alzano di molto una squadra già forte di suo, potevamo evitare la rete loro ma soprattutto il gol annullato a Scamacca ci lascia molto perplessi. E anche la gestione dei cartellini gialli. Per me non è fallo di Scamacca, cade prima. Scalvini? Lo metto già nei veterani, ha quasi 100 partite sulle spalle ma ha appena 20 anni. Ha valore e prospettiva, rientra nei certi e negli affidabili".

23:19

Out Llorente, allarme Roma per il derby

23:10

Nessun tesserato Roma parlerà

Non solo Mourinho, nessun tesserato della Roma parlerà dopo la partita, questa la decisione del club giallorosso che non vuole commentare l'1-1 con l'Atalanta.

23:04

Mourinho non parla

Non si presenterà in tv e in conferenza stampa Mourinho, che quindi non parlerà nel post partita. L'allenatore della Roma ha già lasciato lo stadio.

23:00

Il rosso a Mourinho

22:49

Tra poco Mourinho in diretta

