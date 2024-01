Recupero di Roma-Atalanta, José Mourinho protesta per uno dei tanti falli che, a suo dire, penalizzano la squadra contro quella di Gasperini. Protesta, e tanto, con Aureliano che, alla fine, lo espelle. Mourinho in un primo momento non capisce, rimane in campo, pensa che il rosso sia per Foti, il suo vice. Poi però, quando capisce che è per lui, dice: "Ma chi? Io?". Sì lui. Mou lascia la squadra e rientra negli spogliatoi tra gli applausi e i cori dello stadio che invocano il suo nome.