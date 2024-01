Davanti a lui c'è solo Jude Bellingham nella classifica marcatori della Liga. Anche solo questo dato spiega la stagione straordinaria di Borja Mayoral che con la maglia del Getafe è letteralmente esploso. 14 reti messe a segno in tutte le competizioni, 1 assist e ben 22 presenze di cui 19 da titolare. Numeri che testimoniano come l'attaccante ex Roma, 56 gare complessive e 18 gol con i giallorossi, sia migliorato in modo notevole.