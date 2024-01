Roma, Mourinho in emergenza: le scelte verso il Milan e la situazione Dybala

ROMA - La buona notizia per la Roma è che gli esami a cui è stato sottoposto Paulo Dybala ieri mattina hanno escluso lesioni muscolari. Si è fermato in tempo, come si dice in questi casi, quindi durante l’intervallo del derby. La cattiva notizia è che non solo Paulo è fortemente in dubbio per la trasferta di San Siro, ma che José Mourinho sarà ancora costretto a reinventare la formazione per l’emergenza tra difesa, centrocampo e attacco. Diventata quasi una normalità per il tecnico, un aspetto che dovrebbe essere sempre sottolineato per valutare il rendimento della squadra in questa stagione.