Quando arriva un allenatore nuovo è naturale provare a chiudere un capitolo e provare ad aprirne un altro. Resettare il passato per dare una svolta al presente. Quando arriva un allenatore nuovo e che è anche un amico, allora sperare in un futuro roseo è quasi lecito. Si può dire quindi che Andrea Belotti e Leonardo Spinazzola adesso siano pronti a ricominciare da capo, provando a riprendersi da un periodo difficile. A volte le cose non vanno, a volte resettare e ripartire è anche una necessità.