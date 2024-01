L'esordio di Daniele De Rossi sulla panchina della Roma ha portato tre punti ai giallorossi contro il Verona. Il tecnico è stato accolto con grande passione dai tifosi, considerato il forte legame che c'è tra le parti a prescindere dai malumori della piazza nati dopo l'esonero di Mourinho. De Rossi ha vissuto la partita con professionalità, ma in alcune circostanze è stato "tradito" dalla passione per la Roma. In particolare una.