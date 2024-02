Diretta funerali Losi: tutti gli aggiornamenti LIVE

Aggiorna

I funerali di Giacomo Losi, morto il 4 febbraio all'età di 88 anni, si svolgeranno alle 15 nella parrocchia di Santa Paola Romana, in via Duccio Galimberti, nel quartiere Trionfale. Il figlio della storica bandiera della Roma, Roberto ha scritto sui social. "Saluteremo il mio papà Giacomino, con il suo solito sorriso, vi aspetterà per abbracciarvi tutti. Grazie per l'immensa vicinanza dimostrata a me e alla mia famiglia”.

Tanti tifosi ai funerali di Losi VIDEO Ci sono centinaia di tifosi fuori dalla parrocchia di Santa Paola Romana per l'ultimo saluto a "Core de Roma".

15:41 Corona di fiori dell'As Roma In chiesa c'è un drappo con lo stemma della squadra e una corona di fiori metà gialla e metà rossa, dedicata a Giacomo Losi dal club giallorosso. La presenza ufficiale della Roma è limitata a quattro ragazzi del settore giovanile.

15:28 Presente Sebino Nela Presente anche Sebino Nela, storico terzino della Roma: 281 presenze e 16 gol con il club giallorosso tra il 1981 e il 1992. C'è anche una delegazione dei giovani Under 18 della Roma. 15:12 Inizia il funerale di Giacomo Losi La bara con la salma di Giacomo Losi viene portata all'interno della parrocchia tra gli applausi delle centinaia di tifosi presenti in strada. 15:04 Il post della Roma per Losi Ecco il post che la Roma ha dedicato a Giacomo Losi il 4 febbraio, giorno della sua scomparsa.

14:44 Già centinaia di persone fuori dalla chiesa Sono già centinaia le persone fuori dalla parrocchia di Santa Paola Romana dove tra poco inizieranno i funerali di Giacomo Losi. Presente l'ex dirigente della Roma Antonio Tempestilli.

14:37 Losi, il ricordo dell'Olimpico prima di Roma-Cagliari Il ricordo dell’Olimpico è andato oltre il minuto di silenzio prima della partita. Anzi, è cominciato ancor prima, quando come di consueto dagli altoparlanti dello stadio è partita la canzone “Campo Testaccio”. Un pensiero è andato al cugino del “Torello de Bodini” che da allenatore della Cremonese lanciò Losi nel grande calcio aprendogli la strada per la Roma. Poi il grande applauso e l’urlo dello stadio a scandire il nome dell’ex capitano dopo il video di ricordo riprodotto sui maxischermi sopra le curve. «Nascondevi i dolori pur di giocare, 455 presenze da core de Roma. Addio Giacomino, capitano per sempre!», lo striscione della Curva Sud.

14:21 Ciao Losi, core de sta città Una carriera donata alla Roma, fu storico capitano e terzo giocatore con più presenze nel club dietro soltanto a Totti e De Rossi. Leggi i dettagli 14:15 Giacomo Losi, perché è chiamato Core de Roma Tutto risale ad una partita contro la Sampdoria del 1961: un gol incredibile e quel soprannome per sempre addosso. Leggi i dettagli 14:01 Onorato: "Gli intitoleremo un luogo della città" "Giacomo Losi è stato una grande bandiera della Roma, un simbolo indiscusso per i giallorossi. Giocatore appassionato e tenace con il più alto numero di presenze nel club (368) superato poi nei tempi moderni solo da Totti e De Rossi. Non a caso Losi è diventato un punto di riferimento. A Roma con il sindaco Roberto Gualtieri lo ricorderemo intitolandogli un luogo della città come abbiamo già fatto per Nils Liedholm, al fine di contribuire alla creazione di una memoria condivisa dei grandi campioni". Lo afferma Alessandro Onorato, assessore di Roma Capitale a Grandi Eventi, Turismo, Sport e Moda.

