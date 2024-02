Retroscena De Rossi: "Figlio di Spalletti": ecco la frase a cui faceva riferimento

Nessun complimento alla Roma nonostante la prestazione: lo ha richiesto Daniele De Rossi dopo il ko per 4-2 all'Olimpico contro l'Inter. Il tecnico dei giallorossi ha così motivato il suo punto di vista: "Io sono figlio calcistico di Spalletti. Con lui, quando ci facevamo i complimenti dopo aver perso, lui diceva nessun complimento, le sconfitte raramente sono totalmente immeritate. Ecco, l'Inter non ha rubato niente, certo poteva finire anche in pareggio, ma l'Inter non ha rubato niente".