De Rossi diretta dopo Roma-Inter: conferenza stampa e interviste LIVE

Daniele De Rossi parla dopo Roma-Inter . L'allenatore giallorosso commenta il big match dell'Olimpico in conferenza stampa, prima sconfitta della sua gestione: segui le interviste e tutti gli aggiornamenti in diretta.

20:35

De Rossi sull'Europa League

"Europa League? Siamo all'altezza di tutti e inferiori a nessuno. Ci sono nomi importanti ma anche noi siamo una squadra forte, abbiamo il Feyenoord da battere in uno stadio molto caldo: il nostro obiettivo è questo"

20:25

De Rossi e la Roma

"Dobbiamo migliorare, devo migliorare io per primo, forse negli spogliatoi non abbiamo toccato i tasti giusti. Giocare contro l'Inter e pensare di non soffrire mai è utopistico ora come ora ma quando si soffre bisogna essere bravi a fare legna e continuare a dare pressione alla palla altrimenti loro ruotano e non li prendi mai. Bisogna essere perfetti. Ci siamo confusi in occasione del gol di Thuram (autogol di Angelino): Dybala ha dovuto fare 70 metri di allungo. Ci dobbiamo lavorare altrimenti ci fanno gol"

20:24

De Rossi: "Sono figlio di Spalletti"

"Cosa lascia questa partita? Lascia una partita da analizzare, una condizione e un gioco. Io sono figlio calcistico di Luciano Spalletti: quando ci facevano i complimenti perché avevamo giocato bene lui diceva 'nessun complimento, hai perso, vai a casa e devi lavorare su qualcosa'. Le sconfitte raramente sono immeritate, poteva finire in pareggio ma l'Inter non ha rubato nulla. Siamo contenti perché abbiamo giocato una buona partita ma non possiamo permetterci la mediocrità"

20:23

De Rossi sul modulo della Roma

"Abbiamo cercato di metterci a specchio e difendere a 5, anche per rispetto della squadra avversaria perché sappiamo che sono forti e non volevamo dargli ampiezza con le sponde di Lautaro o il giro palla. L'unico rischio era che Angelino non avesse la solita fisicità del centrale difensivo di sinistra ma volevamo sfruttare le sue doti per uscire dal pressing avversario. Sapevamo che ci sarebbero stati momenti di sofferenza ma sapevamo che in quei momenti avremmo dovuto giocare 'da provinciale' e andare in contropiede perché le partite si risolvono anche così"

20:21

De Rossi, l'analisi dopo Roma-Inter

"Facile mettere solo episodi negativi sulla bilancia e accollare tutto a un giocatore ma le partite si vincono tutti insieme: 11 giocatori e anche io abbiamo abbassato il livello nella seconda parte del secondo tempo. Se lo fai contro il Verona vinci, se lo fai contro l'Inter ci sta che perdi. Il gioco delle responsabilità e del colpevole non mi piaceva nemmeno quando giocavo. Tutti quanti siamo stati sotto l'Inter"

20:20

De Rossi dopo Roma-Inter

"Penso che ci sono tante risposte positive da questa partita, e anche qualcuna che ci fa capire che se vogliamo giocare alla pari di queste squadre non possiamo mai abbassare il livello perché poi loro sono bravi e ti castigano. Siamo stati sostanzialmente pari ma sono orgoglioso dell'atteggiamento e della partita dei miei ragazzi. Tutto lo stadio lo ha riconosciuto e questo non è mai per caso. Hanno fatto una partita da giocatori veri contro una squadra molto forte: è la strada giusta quella che ho visto". Così Daniele De Rossi ai microfoni di Dazn dopo Roma-Inter

20:15

Bastoni dopo Roma-Inter

"Loro ci hanno mangiato nel primo tempo, il mister ci ha chiamato nello spogliatoio in vivavoce e ci ha detto che dovevamo tornare noi, quelli che avevamo fatto vedere fino a pochi giorni fa. Le partite si vincono con l'aspetto mentale ed emotivo. Abbiamo fatto uno switch mentale, così abbiamo vinto". Così Bastoni ai microfoni di Dazn

20:08

La dedica di Mancini

Nel corso del primo tempo, Mancini ha trovato il gol del momentaneo pareggio LA SUA DEDICA

19:58

Roma-Inter, De Rossi in conferenza stampa

Fischio finale all'Olimpico. De Rossi è atteso tra poco in conferenza stampa: segui la nostra diretta con tutti gli aggiornamenti

