Furia social dopo il gol di Acerbi in Roma-Inter: "Ma il Var non l'ha visto Thuram?"

Una volta, anni fa, dopo un Roma-Inter in cui non era stato fischiato un rigore a Zaniolo, Francesco Totti, allora dirigente, la prese malissimo: "Ma il Var stava vedendo un'altra partita?". Ecco, era il 2 dicembre del 2018. Oltre cinque anni dopo i romanisti sono ancora nella stessa situazione, tanto che sui social c'è chi dice: "Ma al Var stavano già vedendo la finale di Sanremo?". Il motivo è semplice: vantaggio dell'Inter con Acerbi, l'arbitro va al Var ma poi decide di convalidare la rete, senza annullarla per fuorigioco di Thuram. De Rossi dice che "nel mio calcio ideale questo gol è buono, va convalidato", ma per molti tifosi non è così. "Vergogna", dicono molti romanisti, ma anche molti tifosi della Juventus, spettatori interessati. Qualcuno azzarda: "Quello di Thuram è sempre fuorigioco attivo perché dà sempre fastidio al portiere", ma c'è anche chi poi sentenzia: "La Roma non ha perso per questo. Ma con questo Var non ci si capisce niente".