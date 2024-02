Huijsen, sorpresa a Roma: chi è il giocatore della Juve che è venuto a trovarlo

ROMA - Dean Huijsen il giocatore del momento in casa Roma. Spettacolare la sua rete al Frosinone che conferma la sua crescita e il suo ottimo periodo. In prestito dalla Juve, il futuro sarà tutto da scoprire. Lui intanto si gode la Capitale e nelle ultime ore ha fatto un giro in centro con Tarik Muharemovic, ex compagno in bianconero. I due hanno giocato insieme fino a qualche mese fa con la Next Gen. Nonostante la distanza hanno mantenuto una salda amicizia come testimonia la foto scattata sulla scalinata di Piazza di Spagna.