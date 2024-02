Roma, Matic esalta Svilar: il post social dell'ex giallorosso

ROMA - Una notte che difficilmente Mile Svilar dimenticherà quella dell'Olimpico. In una serata magica, lunghissima e che sembrava mettersi nel peggiore dei modi con il rigore sbagliato da Lukaku la sua stella si è illuminata. Due rigori parati e una grande fetta di qualificazione che passa proprio dai suoi guantoni.

Svilar, il messaggio di Matic

In tantissimi dopo la bella prestazione si sono complimentati con il classe '99 e tra loro c'è anche l'ex giallorosso Matic. Il serbo ha postato sui social una storia che riporta il video del primo rigore parato con scritto: "Andiamo tesoro!". Un modo simpatico per sottolineare la bravura e l'importanza di quanto fatto in quel momento da Svilar.