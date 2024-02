La Roma ora ha centrali in abbondanza. Ma ha un problema

ROMA - Più uomini, più centrali, più possibilità di scelta della formazione e del modulo. Daniele De Rossi ha già dimostrato di voler studiare e sperimentare sia i giocatori che ha a disposizione sia le varie alternative tattiche su cui può contare nel corso della stagione, e a seconda della squadra avversaria che affronterà. Il neo tecnico della Roma nelle sue prime otto partite ha già schierato tre coppie diverse di difensori centrali, più il terzetto dei centrali lunedì sera contro il Torino. Ma non è tutto, perché contro l’Inter De Rossi ha provato una difesa inedita, un 3-5-2 sperimentale con Angelino che si accentrava per supportare Huijsen e Mancini. E adesso che le alternative non mancano, non è escluso che DDR non possa provare anche la difesa a tre e mezzo, ovvero con Smalling e N’Dicka centrali e Mancini invece spostato a destra sull’esterno e Angelino dall’altro lato, più libero di sganciarsi. In tal modo la Roma potrebbe difendere a 4 e impostare a 3.