Retroscena Azmoun tra Roma, De Rossi, Totti, Ryan Friedkin e... mamma

"Mi sento bene in gruppo, a mio agio. Ho un buon rapporto con tutti. In questo spogliatoio ci sono campioni del mondo , top player a livello internazionale, eppure nessuno si dà arie particolari ". Lo ha detto Sardar Azmoun . Il centravanti della Roma si è raccontato al sito ufficiale del club giallorosso, una chiacchierata ricca di retroscena e curiosità sulla sua prima stagione italiana. A proposito di curiosità, Azmoun parla dei suoi idoli giallorossi di quando giocava in Iran, ma in famiglia non era il solo appassionato di calcio: " Pure mia madre conosceva Totti e De Rossi e sa che sono stati delle leggende autentiche per questo club. A me piaceva molto Mirko Vucinic. Anche Dzeko e Batistuta li guardavo con enorme ammirazione”.

Azmoun elogia De Rossi e parla di Friedkin

Su De Rossi, l'attaccante ex Zenit ha dichiarato: "La cosa che sorprende di più di De Rossi è che vederlo da fuori, da calciatore, sembrava un vero combattente, che in campo non si risparmiava mai, con grinta. Vederlo tutti i giorni, con i suoi modi gentili, con quel cuore gentile, è bellissimo ed è altrettanto bello averlo come allenatore. È stata la scelta giusta".

Azmoun ha parlato anche di Ryan Friedkin e dell'episodio di Europa League quando è sceso dal pullman all'Olimpico prima della gara col Feyenoord: "Sì, vero, e non solo quella volta, anche in altre come ad esempio con il Torino. È una cosa bella, ripeto. Vogliamo continuare su questa strada, con questo clima. C’è ancora tanto lavoro da fare, in campionato come in Europa League".