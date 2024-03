De Rossi dopo Monza-Roma: le interviste in tv e la conferenza stampa

MONZA - Sesta vittoria nelle ultime sette giornate di campionato (unica sconfitta contro l'Inter) e quinto posto conquistato almeno per un notte, aspettando la sfida di domani tra Atalanta e Bologna, fondamentale anche per il quarta posizione. Grazie ai gol di Pellegrini, Lukaku, Dybala e Paredes, la Roma di De Rossi batte anche il Monza confermando la costante crescita del gioco di squadra e delle prestazioni dei singoli. Ecco le parole del tecnico romanista al termine della sfida contro la squadra di Palladino.

21:15

De Rossi: "Chi è entrato ha fatto bene"

L'allenatore giallorosso chiosa: "Mi piace sempre sottolineare che quelli che sono entrati: Bove, Celik, Smalling, Baldanzi, sono entrati alla grande. Questi ci trascinano se poi alle spalle c'è una base solida, uno scheletro importante e l'atteggiamento positivo di tutti".

21:00

De Rossi: "Dybala ci sta mettendo tutto il suo talento"

Il tecnico spiega: "In ogni partita c'è sempre qualcosa su cui lavorare, anche oggi siamo stati colti un po' alla sprovvista su qualche pallone. Dal punto di vista delle letture difensive vedo miglioramenti, ma non è abbastanza. Contro determinate squadre bisogna essere perfetti. Dybala? Ha l'attitudine del lavoro, è un esempio per tutti ma mi dispiace non citare anche gli altri. Ora ha ritrovato la condizione fisica e sta mettendo in campo tutto il suo talento".

20:45

De Rossi: "Stiamo migliorando, ma non è abbastanza"

L'allenatore continua: "Questi ragazzi possono giocare sempre così perché sono giocatori fortissimi. Sono fantastici, sono contentissimo di essere in mezzo a loro. Oggi è stata una grande partita di tutti. Oggi abbiamo giocato meglio, mi piace che questa squadra mi stia capendo. Bisogna lavorare su tutto, ma vedo qualche miglioramento anche se non è abbastanza".

20:30

De Rossi: "Questo gruppo era già coeso"

Il tecnico a Dazn: "Questo gruppo era già coeso, per due anni hanno raggiunto una finale europea. Io gestisco gli esseri umani prima dei calciatori. Sono contentissimo di stare in mezzo a loro. L'importanza è dei singoli, anche di chi non sta sul giornale. Celik gioca pochissimo, ma si allena al meglio. Oggi è entrato alla grande".

20:15

Parla De Rossi, le dichiarazioni dopo Monza-Roma

Grande attesa per le parole del tecnico giallorosso al termine della sfida contro i brianzoli.

20:oo

Monza-Roma finisce 1-4

È appena terminata la sfida tra la squadra di De Rossi e quella di Palladino. La Roma ha battuto 4-1 il Monza.

U-Power Stadium, Monza