Monza-Roma diretta, ora LIVE la partita di oggi

Due allenatori emergenti, Palladino e De Rossi, due squadre costruite con ambizioni diverse ma che hanno entrambe una vista sull'Europa: questa, e molto altro, è Monza-Roma, in programma alle 18 all'U-Power Stadium.

18:48

45'+3' Lukaku sfiora il tris

Lukaku sfiora il tris su passaggio da destra di Celik, da distanza ravvicinata Di Gregorio non si fa sorprendere

18:47

45'+2' Carboni, il tiro finisce in curva

Il Monza prova a svegliarsi, ma il tiro di Carboni non impensierisce Svilar perché termina direttamente in curva

18:45

45' Sei i minuti di recupero

Sei i minuti di recupero del primo tempo di Monza-Roma

18:41

41' Raddoppio giallorosso con Lukaku

Dybala da sinistra se ne va, mette in mezzo per Lukaku che deve solo battere Di Gregorio. In 4 minuti uno-due devastante della squadra di De Rossi. QUI LE STATISTICHE DEL MATCH

18:38

38' Pellegrini porta la Roma in vantaggio

Gol bellissimo di Lorenzo Pellegrini che porta la Roma in vantaggio: nello stretto destro sinistro del numero 7 che si libera di Birindelli e regala l'1-0 ai giallorossi

18:34

34' Birindelli mette paura a Svilar

Birindelli, da destra, lascia sul posto Paredes e invece di mettere in mezzo tira: mette paura a Svilar, ma non inquadra la porta

18:32

32' Il Monza riprende coraggio

Dopo il gol annullato a Cristante, il Monza riprende un po' di coraggio e si fa vedere dalle parti di Svilar, senza essere pericoloso

18:26

26' Kristensen si fa male, dentro Celik

Kristensen, ammonito e diffidato (salta la Fiorentina) si fa male al flessore, De Rossi, con Karsdorp rimasto a Roma, mette subito Celik. Il danese esce sofferente, lo consola Renato Sanches. QUI IL GESTO DEL PORTOGHESE

18:21

21' Fuori Gagliardini, dentro Carboni

Gagliardini non al meglio per una botta alla spalla, Palladino mette Valentin Carboni

18:18

18' Roma in vantaggio con Cristante, il Var annulla per fuorigioco

Dybala dalla sinistra, dopo uno schema con Angelino su calcio d'angolo, serve un passaggio al bacio per Cristante che con il piattone batte Di Gregorio. Roma in vantaggio, De Rossi applaude, il Var controlla a lungo se Dybala fosse o meno in fuorigioco. Gol annullato: I DETTAGLI

18:17

17' Lukaku tenta il tocco sotto, Pablo Marì salva

Si fa vedere di nuovo la Roma, Lukaku tenta il colpo sotto, ma Pablo Marì salva in angolo

18:16

16' Colpani per Djuric: palo del Monza

Palo interno del Monza: Colpani per Djuric che di testa colpisce il palo interno. Poco dopo, Birindelli calcia direttamente tra le braccia di Svilar

18:13

13' La Roma tiene il pallino del gioco

La Roma tiene il pallino del gioco, gli uomini di De Rossi pressano alti, il Monza per ora fa fatica ad impostare

18:08

8' Pellegrini dalla distanza, bravo Di Gregorio

Bella azione della Roma, sull'asse Pellegrini-Lukaku. Il capitano calcia con effetto dalla distanza a mezza altezza, bravo Di Gregorio a mandare in angolo

18:06

6' Cristante di testa, palla a lato

Cross di Angelino, Cristiante di testa è bravo ma la palla termina a lato

18:03

Samuel e Montella a Monza

Sugli spalti dell'U-Power stadium di Monza ci sono due campioni d'Italia con la Roma nel 2011: Vincenzo Montella (ct della Turchia) e Walter Samuel (collaboratore di Scaloni, ct dell'Argentina)

18:01

2' Monza subito pericoloso, Djuric colpisce N'Dicka

Monza subito pericoloso: cross di Carboni, Djuric pericoloso ma colpisce N'Dicka per anticipare il difensore e colpire a rete. Palla fuori.

18:00

1' Monza-Roma, ci siamo

Via a Monza-Roma, è la Roma a battere il calcio d'inizio

17:47

Colpani: "Partita difficilissima"

Colpani, del Monza, sulla Roma: "La Roma ha giocatori forti con giocatori fortissimi, ci aspettiamo una sfida tosta"

17:43

E Palladino su De Rossi

"Daniele era un allenatore in campo, farà l'allenatore a grandi livello, oggi però non siamo amici. Solo per oggi, proveremo a batterlo. Penso che sia molto bravo, nella Roma si vede la sua mano"

17:41

De Rossi su Palladino

"Ci salutiamo quando ci vediamo, è un amico, lo faccio con grande piacere. Palladino è uno dei più bravi tra gli emergenti, si sa comportare, pulito, di bell'aspetto e fa giocare bene le sue squadre. Partita difficilissima"

17:40

Angelino: "De Rossi ci chiede garra"

Queste le parole di Angelino su De Rossi prima della partita tra Monza e Roma: "De Rossi ci chiede calma con il pallone, e intensità. Mi chiede di avere “garra” e di cercare di vincere sempre le partite”

17:32

A Monza terreno pesante, piove da stamattina

Quasi 15mila spettatori a Monza, di cui 2500 romanisti: a Monza terreno pesante, piove da stamattina

17:24

Squadre in campo per il riscaldamento

Squadre in campo per il riscaldamento: tra poco più di mezzora via a Monza-Roma

17:01

Queste le formazioni ufficiali di Monza-Roma

Monza: (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Caldirola, Pablo Marí, A. Carboni; Gagliardini, Pessina; V. Carboni, Colpani, Dany Mota; Djuric. Allenatore: Palladino.

Roma (4-3-3): Svilar; Kristensen, Mancini, Ndicka, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. Allenatore: De Rossi. QUI LA FORMAZIONE

17:00

Souloukou-Modesto, fitto colloquio allo stadio

Lungo colloquio allo stadio di Monza tra Lina Souloukou e François Modesto, candidato alla successione di Tiago Pinto: QUI IL RETROSCENA

16:50

Le squadre allo stadio

Monza e Roma sono allo stadio, tra poco le formazioni ufficiali

16:36

Dubbio Spinazzola-Angelino

Tra poco sarà sciolto il dubbio a sinistra: chi giocherà tra Spinazzola e Angelino? Il secondo è favorito

16:35

Roma, i complimenti a Furlani

Intanto la Roma si è complimentata sui social con Mattia Furlani, il diciannovenne che ha vinto l'argento ai Mondiali indoor di atletica nel salto in lungo: QUI IL SUO PROFILO

16:30

Un'ora e mezza al fischio d'inizio

Alle 18 fischio d'inizio di Monza-Roma

U-Power Stadium, Monza