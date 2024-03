Kristensen si fa male e esce, il gesto di Renato Sanches a Monza

Brutte notizie per Daniele De Rossi , con Rasmus Kristensen che è stato costretto a lasciare il campo nel primo tempo di Monza-Roma . Il terzino danese si è infortunato un fallo su Carboni, per il quale è stato ammonito, lasciando il campo dolorante e in lacrime .

Kristensen infortunato, il gesto di Renato Sanches

Per Kristensen, uscito al 26' lasciando spazio a Celik, sembra un problema alla coscia sinistra. Nelle prossime ore si svolgeranno i primi esami per conoscere l'entità dell'infortunio. A bordo campo il terzino è stato consolato da Renato Sanches, che l'ha atteso al momento del cambio per mostrargli il suo supporto mentre era in lacrime. Il gesto del centrocampista portoghese è stato apprezzato dai tifosi.