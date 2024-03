Kristensen, c'è lesione alla coscia. Dubbio Karsdorp per il Brighton

Poco più di 48 ore a una delle gare più importanti della stagione per la Roma. La squadra di De Rossi, giovedì 7 marzo alle 18.45, sfiderà il Brighton di De Zerbi in occasione della sfida d'andata degli ottavi di finale di Europa League. Intanto nella mattinata di oggi i giallorossi si sono allenati a Trigoria dove De Rossi ha dovuto però fare a meno di due giocatori. Assenti infatti Karsdorp, che ha svolto ancora un lavoro individuale, e Kristensen i cui esami effettuati hanno evidenziato una lesione alla coscia sinistra. L'olandese è in dubbio in vista della sfida contro il Brighton, con uno tra Celik e Spinazzola pronto a partire dal primo minuto, mentre il danese non sarà comunque della gara visto che non è inserito nella lista Uefa.