Roma, come sta Dybala: la decisione prima del Brighton e tutti gli aggiornamenti

Come sta Paulo Dybala? E' la domanda che, in vista del ritorno di Europa League di giovedì prossimo contro il Brighton, si fanno i tifosi della Roma. Come già svelato ieri da De Rossi, Dybala sta bene. Non ci sono problemi muscolari, solo un affaticamento. Questo significa che mercoledì Paulo partirà con i compagni per l'Inghilterra, poi sarà De Rossi a decidere se farlo partire titolare o meno. Anche perché domenica c'è Roma-Sassuolo e poi Dybala, così come Paredes, dovrà rispondere alla convocazione della nazionale argentina.