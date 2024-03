Atletico Madrid-Inter, in curva spunta la bandiera della Roma: il motivo

MADRID (Spagna) - Un gemellaggio unito da un filo sottile. Anche questa sera - in occasione della sfida degli ottavi di finale di Champions League in programma contro l'Inter, i tifosi dell’Atletico Madrid hanno issato nella propria curva del Metropolitano una bandiera della Roma. Il legame tra le due tifoserie è ormai noto, già in precedenza i supporter dei colchoneros avevano sventolato un vessillo giallorosso.