Atletico Madrid-Inter 0-0 diretta: segui la partita di Champions LIVE

L' Inter arriva alla gara di ritorno degli ottavi di Champions League contro l' Atletico Madrid con un solo gol di vantaggio grazie alla rete segnata da Marko Arnautovic nella gara del Meazza. Lo stesso attaccante austriaco non sarà a disposizione di Simone Inzaghi a causa di un infortunio . Diverso, invece, il discorso per Griezmann , che è tornato a disposizione di Simeone dopo un mese di stop a causa di un problema alla caviglia.

21:21

22' - Griezmann, alto sulla traversa

Griezmann si gira e calcia: abbondantemente alto sulla traversa.

21:17

18' - Ci prova Lautaro

Lautaro tira dalla trequarti: la palla che viene deviata dalla schiena di Witsel, Oblak indietreggia e blocca in due tempi.

21:14

15' - Griezmann non riesce a controllare

Morata penetra nell'area di rigore, spostato sulla destra. Prova a servire con un filtrante basso Griezmann all'altezza del secondo palo, ma la palla è troppo lunga.

21:13

14' - Inter avanti nelle statistiche

Possesso palla e duelli vinti: meglio l'Inter in questo avvio di gara (Le statistiche aggiornate in diretta).

21:12

13' - Doppia occasione per l'Inter

Due occasioni per Dumfries! Thuram colpisce di tacco per Calhanoglu a centrocampo, il turco fa filtrare per Dumfries, che allunga la falcata fino all'area di rigore: l'esterno olandese colpisce ad incrociare trovando una prima risposta di Oblak, poi ci riprova: tra le mani del portiere avversario.

21:09

10' - Contropiede Inter

Thuram vola via in contropiede e serve Dimarco, chiuso in fallo laterale.

21:04

5' - Sommer! Parata su tiro di Lino

Sommer respinge su tiro di Lino! L'esterno resite a Barella, salta Pavard, entra in area e calcia col mancino ad incrociare: respinge lateralmente Sommer.

21:03

4' - Savic, para Sommer

Punizione di De Paul verso il centro dell'area di rigore dove Savic stacca bene di testa, ma non riesca a dare forza: para Sommer.

21:01

2' - Atletico Madrid subito avanti

Atletico Madrid subito avanti. Disattenzione sulla sinistra di Dimarco, la palla arriva al limite dell'area per Griezmann che serve Lino: centrato Pavard.

21:00

1' - Partiti

Partiti, è iniziata Atletico Madrid-Inter.

20:56

Squadre in campo

Squadre in campo, suona l'inno della Champions. Sta per iniziare Atletico Madrid-Inter.

20:48

Dumfries, colpo nel riscaldamento

Colpo nel riscaldamento per Dumfries, ma l'olandese dovrebbe farcela a a scendere in campo.

20:44

Marotta a Prime Video: "Passi in avanti per il rinnovo di Lautaro"

Marotta a Prime Video: "Veniamo ad affrontare questa squadra spigolosa in un contesto ambientale difficile, ma al top delle nostre performance. Possiamo dare un segnale forte alla nostra stagione. Quando si parla di grandi club bisogna parlare di una rosa a disposizione dell’allenatore e non dei giocatori. Niente titolari e riserve, ma 24 giocatori che si alternano per competere per tutti gli obiettivi. L’Inter è una squadra spensierata e si vede in campo che si diverte pur non perdendo serietà e cultura del lavoro. Lautaro? La società e il calciatore hanno intenzione di rinnovare il contratto. Vuole restare con noi e ci sono i presupposti per chiudere velocemente”.

20:39

Julio Cesar promuove a pieni voti Sommer

Julio Cesar a Prime Video: "Parlando di Sommer è stata una sorpresa per me. Al di là di aver sostituito Onana, al Bayern Monaco aveva sostituito Neuer dopo un Mondiale da protagonista In Germania ha fatto bene. Poi ha avuto l’opportunità di venire in Italia e oggi dà sicurezza non solo alla difesa, ma a tutta la squadra. Morata e Griezmann possono decidere con delle giocate individuali, la difesa dell’Inter deve stare molto attenta ma stanno giocando con la sicurezza giusta".

20:35

Atletico Madrid-Inter, conto alla rovescia

Intensifica il suo riscaldamento anche l'Atletico Madrid, che è stato accolto con un'ovazione al momento del suo ingresso in campo al Cívitas Metropolitano.

20:26

Seedorf a Prime Video: "Inter deve crescere in flessibilità sul modulo"

Seedorf a Prime Video: "L'Inter gioca con un 3-5-2 in cui chi gioca sulle fasce lo fa in modo offensivo, ma sarebbe bello vedere più flessibilità nello giocare a 4. Di rado vince competizioni importanti, arriva fino in fondo, chi gioca a tre dietro".

20:21

Inter in campo per il riscaldamento

Proprio Sommer guida l'Inter nel riscaldamento in campo che è appena iniziato.

20:16

Sommer a Prime Video: "Inzaghi non scende a compromessi"

Sommer a Prime Video: "Inzaghi cura i dettagli, non scende a compromessi, va dritto per la sua strada. Lo vedi anche dall'energia con cui si muove a bordocampo. Adoro giocare per l'Inter, è una grande sfida. Onana ha fatto benissimo. Ho guardato molto l'Inter e non ho avuto dubbio ad accettare".

20:04

Seedorf a Prime Video: "L'Atletico Madrid è cambiato"

Seedorf a Prime Video: "Simeone ha trasmesso la sua personalità all'Atletico Madrid, ma negli ultimi anni gli interpreti sono cambiati. C'è meno garra è più qualità".

20:00

L'undice iniziale di Simeone

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Savic, Witsel, Hermoso; Molina, Marcos LLorente, Koke, De Paul, Molina; Morata, Griezmann. Allenatore: Simeone

19:55

Le scelte ufficiali di Inzaghi

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: Inzaghi

19:50

Dove vedere la partita in tv e in streaming

Scopri dove poter guardare la gara del Cívitas Metropolitano in tv e in streaming: CLICCA QUI

19:45

Le ultime di formazione

Scopri le ultimissime sulle probabili scelte di Simone Inzaghi: CLICCA QUI

19:40

Atletico Madrid-Inter, cresce l'attesa

Manca sempre meno al calcio d'inizio di Atletico Madrid-Inter: alle 21:00 le squadre di Simeone e Inzaghi daranno il via alla danze al Cívitas Metropolitano.

Stadio Cívitas Metropolitano - Madrid