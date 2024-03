Brighton-Roma, inquietante precedente dell'arbitro: fu squalificato per illecito

L'arbitro di Brighton-Roma squalificato per combine

Infatti, nel 2005, Zwayer è stato squalificato per 6 mesi dopo aver ammesso di essere stato coinvolto nella combine di una gara di campionato in Germania. Era stato indagato in qualità di assistente dell'arbitro Robert Hoyzer (condannato a due anni e cinque mesi di prigione e bandito a vita dalla DFB) e aveva ricevuto 300 euro per evitare episodi a sfavore del Wuppertaler SV. La squalifica era stata tenuta segreta, anche perché era uno dei principali testimoni per incriminare Hoyzer. Poi il giornale Die Zeit diversi anni dopo ha scoperto questi file nascosti della DFB, la Federcalcio tedesca.