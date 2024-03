Spalletti a sorpresa: "De Rossi mi sembra Mazzone". C'è un motivo

Spazio anche per parlare della Roma di Daniele De Rossi nella conferenza stampa di Luciano Spalletti , prima delle due amichevoli negli Stati Uniti della Nazionale. Il ct azzurro ha parlato del momento dell'ex centrocampista, che ha allenato in carriera, proponendo un paragone con Mazzone .

Spalletti su De Rossi: "Mi sembra Mazzone"

"De Rossi è stato bravissimo - le parole di Spalletti sul tecnico giallorosso -, mi ha sorpreso moltissimo per le cose che ha fatto vedere. In alcuni momenti in panchina mi sembra Carletto Mazzone quando esprime questo suo essere ancora un po' calciatore e la sapienza da allenatore. Ha fatto un lavoro eccezionale nel dare in poco tempo una nuova mentalità nonostante fosse stato fatto bene anche prima. Non è facile, è un lavoro ancora più profondo. Vedere Paredes che fa il centrale basso, vedere la difesa a tre e la difesa a quattro. I terzini a tutta fascia, sono tutte cose bellissime. A Daniele voglio molto bene. Gli auguro il meglio possibile e se avessi la possibilità di aiutarlo lo farei".