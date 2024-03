Spalletti diretta, la conferenza stampa LIVE del ct dell'Italia a Roma

17:27

Gli schemi provati da Spalletti

La squadra è arrivata nell'impianto olimpico alle 15.30 e per le 16 era in campo. Assente Acerbi, allontanato dal gruppo dopo il caso dell'offesa razzista denunciata da Juan Jesus in Inter-Napoli; al suo posto Gianluca Mancini, già in campo oggi. Dopo una fase di attivazione muscolare, l'Italia si è schierata in due formazioni per provare degli schemi offensivi. Una, in maglia blu, si è schierata con una difesa a tre (Darmian-Mancini-Scalvini) e la coppia Chiesa-Retegui in attacco; l'altra, con i fratini gialli, prevedeva il 4-2-3-1 con il terzetto Orsolini-Zaniolo-Zaccagni alle spalle di Raspadori. L'allenamento sta terminando in questi minuti.

17:20

L'allenamento di oggi

La nazionale si è allenata oggi, a partire dalle 16, nel centro Giulio Onesti di Roma. Tra i convocati non c'è Acerbi, sostituito dal romanista Mancini per il presunto insulto razzista a Juan Jesus, oggetto di un'inchiesta in corso. LEGGI LA NOTIZIA