Acerbi, dopo la bufera Juan Jesus via dalla Nazionale. E si muove la Procura

Non si placa la bufera in merito a quanto detto da Acerbi ieri sera a Juan Jesus durante Inter-Napoli. Il difensore brasiliano ha riferito all'arbitro che il nerazzurro gli ha dato del "negro" in campo, salvo poi capire "di aver esagerato con le parole. Si è scusato". Scuse che però non sono state sufficienti a placare il caso. Tanto che il ct Spalletti e la Federazione, insieme allo stesso Acerbi, hanno convenuto di non farlo partecipare alla trasferta americana . Al suo posto il romanista Mancini.

Acerbi escluso dalla Nazionale, il comunicato della Federazione

Questo il comunicato con cui la Figc ha ufficializzato l'esclusione di Acerbi dai convocati: "Il calciatore Francesco Acerbi, arrivato questa mattina nel ritiro della Nazionale a Roma, ha spiegato al Ct Luciano Spalletti e ai compagni di squadra, come previsto dalla policy interna del Club Italia, la propria versione sulla presunta espressione razzista segnalata dal calciatore Juan Jesus nel corso della gara Inter-Napoli. Dal resoconto del difensore nerazzurro, in attesa che venga ricostruito quanto avvenuto nel rispetto dell’autonomia della giustizia sportiva, è emerso che non vi è stato da parte sua alcun intento diffamatorio, denigratorio o razzista. Si è comunque convenuto di escludere Acerbi dalla lista dei convocati per le prossime due amichevoli in programma negli Stati Uniti, per garantire la necessaria serenità alla Nazionale e allo stesso calciatore, che oggi farà ritorno al club di appartenenza. Di conseguenza, è stato convocato il difensore della Roma Gianluca Mancini, che faceva già parte della lista dei pre convocati".

Caso Acerbi, si muove la Procura Federale

Nel frattempo la vicenda verà attenzionata dalla Procura federale. Sul tavolo di Chiné arriveranno il referto dell’arbitro quello dei suoi 007 e degli ispettori di Lega. Non solo, ma le immagini costituiscono ulteriore fonte di prova, anche se tutto è stato riportato nei documenti ufficiali. Nelle carte ci sarebbe quanto accaduto durante Inter-Napoli, quando Juan Jesus ha richiamato l’attenzione dell’arbitro La Penna, spiegandogli quello che era successo: «Non mi sta bene, mi ha detto sei un n...o». Molto dipenderà da quale sia la parola utilizzata, una aggraverebbe la posizione del giocatore di Inzaghi. In campo, La Penna ha parlato a lungo con Juan Jesus, anche dopo il presunto chiarimento, in questi casi gli arbitri sono giustamente sensibili. Se un giocatore non se la sente di proseguire perché offeso per questioni razziste, deve essere sostenuto nella sua decisione, deve esserci buon senso.