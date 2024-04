Roma, De Rossi e la frase sugli arbitri prima del derby: "Ecco cosa mi preoccupa"

Roma, De Rossi: "Mi preoccupa la gestione del regolamento"

Nel corso della conferenza stampa pre derby, Daniele De Rossi è tornato sull'episodio di Lecce e sulla gestione di determinate situazioni da parte degli arbitri: "Non posso allenare gli arbitri. Non ho una strategia, ma una gestione. Gli allenatori non vogliono la decisione giusta, ma la decisione a favore. Per me a Lecce abbiamo subito un danno, ma bisogna sempre analizzare. Se si fa un discorso sano, e io penso di essere uno che riesce a fare un discorso sano senza farmi annebbiare, penso di poter parlare con loro, cerco di guardare l'evidenza e protestare quando è tale, ma lì mi fermo. Anche con la società ne parliamo quotidianamente, ovvio che prendiamo posizione ma un episodio come Lecce non è che si ripete ogni settimana, non sono preoccupato per questo. Mi preoccupa di più la gestione del regolamento, dovrebbero usarci come cavie, nessuno al mondo può capire un contatto, un fallo come i giocatori. Gli ex giocatori dovrebbero essere coinvolti per stilare un regolamento che non abbia zone d'ombra. Spesso ci sono controsensi pericolosi".