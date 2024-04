De Rossi diretta prima di Roma-Lazio: segui la conferenza stampa del derby LIVE

Giornata di vigilia per la Roma di Daniele De Rossi , che domani affronterà la Lazio di Igor Tudor nell'attesissimo derby della capitale, valido per la 31esima giornata del campionato di Serie A. Segui in diretta la conferenza stampa del tecnico giallorosso, che presenterà la super sfida dalla sala conferenze di Trigoria: leggi tutte le dichiarazioni di DDR in tempo reale .

10:58

Finisce qui la conferenza stampa di Daniele De Rossi

Termina qui la conferenza stampa di Daniele De Rossi, che ha presentato a Trigoria il suo primo derby da allenatore. Domani, alle ore 18, c'è Roma-Lazio allo "Stadio Olimpico".

10:58

De Rossi in conferenza stampa: "Dybala l'ho spremuto abbastanza"

De Rossi ha concluso la sua conferenza stampa parlando dei big giallorossi, tra esigenze e gestione della condizione fisica: "Nei primi due mesi, a parte chi rientrava dagli infortuni non ho mai gestito. Per il resto, lo stesso Dybala l'ho spremuto abbastanza. Ovvio che la gestione va fatta prima della partita, negli allenamenti. Durante le ri-atletizzazioni dobbiamo evitare di fare dei minutaggio da 90' per più partite consecutive. Ma loro conoscono i loro corpi, non dobbiamo incappare in nuovi infortuni, abbiamo fiducia nei giocatori che scendono in campo al posto loro".

10:55

De Rossi in conferenza stampa: "Non posso allenare gli arbitri"

È ancora vivo il ricordo dell'episodio di Lecce, con il mancato rigore fischiato a Zalewski. Da allenatore, come cambia il rapporto tra De Rossi e la classe arbitrale: "Non ho una strategia, ma una gestione. Non posso allenare gli arbitri. Gli allenatori non vogliono la decisione giusta, ma la decisione a favore. Per me a Lecce abbiamo subito un danno, ma bisogna sempre analizzare. Se si fa un discorso sano, e io penso di essere uno che riesce a fare un discorso sano senza farmi annebbiare, penso di poter parlare con loro, cerco di guardare l'evidenza e protestare quando è tale, ma lì mi fermo. Anche con la società ne parliamo quotidianamente, ovvio che prendiamo posizione ma un episodio come Lecce non è che si ripete ogni settimana, non sono preoccupato per questo. Mi preoccupa di più la gestione del regolamento, dovrebbero usarci come cavie, nessuno al mondo può capire un contatto, un fallo come i giocatori. Gli ex giocatori dovrebbero essere coinvolti per stilare un regolamento che non abbia zone d'ombra. Spesso ci sono controsensi pericolosi".

10:50

De Rossi in conferenza stampa: "Questa è Serie A, niente è facile"

Approccio fondamentale, ma in un derby gli stimoli non mancano. Spazio a tattica ed atteggiamento: "Credo ci siano da affrontare più i discorsi tattici - ribadisce De Rossi -. All'inizio mi dicevate che nel secondo tempo la Roma calava... A parte gli scherzi, determinate cose vanno affrontate, vanno fatti discorsi di partita in partita, so quali sono i problemi che abbiamo affrontato, ma stiamo parlando di Serie A. Sapendo da dove arrivavamo, non era facile andare a passeggiare a Lecce, col Torino, eccetera... Non è facile, forse non ci riesce neppure l'Inter di quest'anno. Penso che sia normale soffrire un tempo a Firenze, l'Atalanta è una squadra incredibile e guardate che fatica ha fatto l'altra sera. Il Lecce sembra a voi una piccola, ma è difficile andarci a giocare per diverse ragioni che messe insieme ti portano a soffrire".

10:48

De Rossi in conferenza stampa: "Tudor? È uno intelligente"

Daniele De Rossi ha detto la sua sul "collega" Tudor, appena subentrato sulla panchina della Lazio: "Siamo entrambi subentrati e senza tantissimo tempo, allenamenti ne abbiamo fatti pochi, lui meno di me. Ho stima di Igor, è un allenatore importante, ha un'idea precisa sulla corrente di Gasperini. È uno intelligente, sa adattarsi alla squadra che ha trovato, è sicuramente uno che stimo e con cui ho un buon rapporto".

10:46

De Rossi in conferenza stampa: "Tudor non ha iniziato due partite fa ad allenare"

Che Lazio si aspetta Daniele De Rossi, che potrebbe non trovarsi di fronte un giocatore temibile come Mattia Zaccagni: "Sicuro che non giochi? Io non lo so, non possiamo fare speculazioni su giocatori che magari poi stringono i denti e sono in campo comunque. Tudor non ha iniziato due partite fa ad allenare, non troveremo una squadra che giocherà per 90' come a Verona, ci vorrà tempo per arrivarci, ma ipotesi vere e proprie non possiamo farne perché abbiamo visto veramente poco finora. A volte cambi in base all'avversario e prepari la partita in base a quelle caratteristiche, ma non ci stravolgiamo per questo se non ci sono calciatori unici".

10:45

De Rossi in conferenza stampa: "La società si è fatta sentire"

Nel corso della sosta dedicata alle nazionali, la famiglia Friedkin si è fatta sentire, con un occhio al futuro: "Si sono fatti sentire - ha ammesso De Rossi -. La pausa per le nazionali è servita per far quadrare i conti sul futuro più importante per noi che è quello dei prossimi due mesi".

10:43

De Rossi in conferenza stampa: "Abraham? Per me è a posto"

De Rossi è poi tornato sulla prestazione di Lecce e sulle condizioni di Tammy Abraham: "Penso che con il Lecce è stata una delle peggiori partite ma abbiamo comunque creato occasioni da gol clamorose. Non abbiamo sviluppato alcune situazioni al limite dell'area. Può succedere, ma non penso ci siano problemi con gli attaccanti. Stanno tutti bene, tranne Azmoun, e sono molto fiducioso. Non si fa gol con un reparto ma da squadra, continueremo a giocare attaccando in undici. Abraham convocato? Vediamo, per quel che vedo è a posto, ma aspetto direttive dei medici, vanno rispettate".

10:40

De Rossi in conferenza stampa: "Un derby ti porta uno stress diverso"

Come si prepara un derby di Roma: "Devi preparare tutto, - parola di De Rossi - devi preparare una partita normale sapendo che è un match che si porta uno stress diverso rispetto ad un Roma-Sassuolo. C'è qualcosa di diverso specie per noi che abbiamo in questo periodo un record negativo nei derby. C'è una voglia di rivalsa ma senza andare oltre, perché è una partita di calcio contro una squadra forte. Dobbiamo restare lucidi".

10:38

De Rossi in conferenza stampa: "Tendo a ricordare il mio primo derby"

De Rossi ha poi proseguito, tra presente e passato: "Sono tanti i derby che mi son rimasti dentro, notti fantastiche e notti meno belle. Se giochi 20 anni in un posto non puoi ricordare solo cose belle. Tendo a pensare al primo, quello in cui sono subentrato quando Mancini ha fatto il gol di tacco. A fine partita pensavo di essere l'uomo più felice del mondo, avevo 20 anni e non lo dimentichi. Ne ho giocati tanti, ma ricordo con piacere il fatto che nei primi anni lo soffrivo, ma poi ho iniziato a giocarli qualche anno dopo...".

10:33

De Rossi in conferenza stampa: "Mi sento tranquillo"

Inizia la conferenza stampa di Daniele De Rossi, alla vigilia del suo primo derby da allenatore. Le prime sensazioni del tecnico giallorosso: "Cambia qualcosa, con gli anni avevo iniziato a gestirla. Oggi mi sento tranquillo nell'affrontare una gara così bella. I ragazzi la stanno approcciando bene, lavorano forte. Cerchiamo di dare equilibrio, la carichiamo il giusto senza andare troppo oltre".

10:28

Roma-Lazio, a breve la conferenza stampa di De Rossi

Tutto pronto a Trigoria per la conferenza stampa di vigilia di Daniele De Rossi, pronto a presentare il derby Roma-Lazio.

10:25

Roma, un rientro importante per De Rossi

De Rossi recupera una pedina importante in vista del derby con la Lazio (I dettagli).

10:20

Tutto ciò che c'è da sapere su Roma-Lazio

Numeri e statistiche del derby della capitale in tempo reale (Leggi tutto).

10:10

Roma, Lukaku e Dybala mai in gol nel derby

Riflettori puntati su Romelu Lukaku e Paulo Dybala, ancora a secco nei derby della capitale (Leggi di più).

10:00

Roma-Lazio, emozioni da derby

Roma-Lazio, il derby che "dopa" le emozioni (Leggi il commento del direttore Ivan Zazzaroni).

9:50

Roma, la frase di De Rossi prima del derby

Meno allenamenti atletici e più attenzione alle esercitazioni tattiche a Trigoria. La frase di De Rossi al gruppo in vista del derby: LEGGI QUI

9:40

Roma-Lazio, alle 10.30 parla De Rossi

Alle ore 10.30 di oggi, mister Daniele De Rossi presenterà in conferenza stampa il derby Roma-Lazio, in scena domani alle 18 allo "Stadio Olimpico". Sarà la prima stracittadina da allenatore per l'allenatore giallorosso.

Centro Sportivo Fulvio Bernardini - Trigoria