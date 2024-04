Osvaldo non dimentica le parole di De Rossi: la dedica speciale dopo Roma-Lazio

Prosegue la festa per la vittoria della Roma sulla Lazio , con la sfida all'Olimpico decisa dal colpo di testa di Mancini . Tra i tanti messaggi arrivati a Daniele De Rossi per il trionfo nel derby è spuntato anche quello di Daniel Osvaldo .

Osvaldo, la dedica per De Rossi dopo il derby

L'ex attaccante, con un passato in giallorosso, ha condiviso numerosi post dei festeggiamenti della Roma dopo il trionfo nel derby. Tra questi uno in particolare lo ha dedicato a De Rossi, condividendo la sua esultanza in campo e scrivendo: "Roma-Lazio 1-0, Dajeeee. A lo Booocaaaa Daniele".

Osvaldo, le parole dell'amico De Rossi

Osvaldo nelle ultime settimane aveva fatto parlare di sè per il suo periodo complicato, sul quale si era espresso anche lo stesso De Rossi con parole per il suo amico: "È mio fratello. Non è facile, sapevo qualcosa ma non sapevo tutto".