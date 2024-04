Roma, De Rossi riabbraccia moglie e figli tornati dal Giappone: il video emozionante

De Rossi, l'abbraccio ai figli e l'attesa per il Milan

Momento decisivo in stagione per il tecnico dei giallorossi tra l'ambizione di conquistare un posto in Champions League e l'attesa per il ritorno dei quarti di finale di Europa League (sarà record d'incassi) in programma giovedì prossimo all'Olimpico. Massima attenzione in città per l'evento.