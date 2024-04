Roma-Milan, l'incasso più alto di sempre dell'era Friedkin

ROMA - Era già stato così bello, in tutta la sua pienezza, ma non aveva mai raccolto tanta ricchezza. Per il sold out numero 53 , per la grande sfida contro il Milan , la Roma pregusta il record d’incasso dell’era Friedkin. Grazie alla politica dei prezzi raddoppiati rispetto all’omologa partita contro il Feyenoord dello scorso anno, l’evento produrrà circa 4 milioni di ricavi . Un trionfo finanziario che ha provocato anche qualche polemica, perché il caro biglietti ha scontentato soprattutto i frequentatori abituali dell’Olimpico, costretti a sborsare cifre elevatissime nonostante l’abbonamento doppio (campionato più girone di Europa League) che ha generato un leggero sconto.

Roma-Milan, ci saranno 65mila spettatori

Ma nessuno, o quasi nessuno vuole mancare alla serata di gala che può valere la quarta semifinale europea consecutiva. Ci saranno quasi 65.000 spettatori, con 4.500 tifosi del Milan sistemati nei Distinti Nord e qualche altro sparpagliato sulle due tribune. Lo spettacolo di colori insomma è garantito, le emozioni pure.

Roma-Milan, allerta alta: il piano

Naturalmente però l’allerta è alta. Non solo per i possibili scontri tra le due tifoserie, che non si amano affatto e dal maledetto giorno della morte del romanista Antonio De Falchi a San Siro (giugno 1989) sono diventate ancora più ostili l’una con l’altra, ma anche e soprattutto per il momento storico, con la minaccia del terrorismo di matrice islamica. Il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, si è espresso sul tema a margine di un convegno in un ateneo romano, la Lumsa: «Su tutti gli eventi c’è una grandissima attenzione, anche sportivi. Ci saranno servizi di controllo spettatore per spettatore. Anche perché ricordo che nel novembre del 2015, rimasta famosa per i fatti del Bataclan a Parigi, ci fu un tentativo di attacco allo Stade de France. Quindi certamente c’è attenzione. Ogni evento è studiato e analizzato e vengono predisposti dei servizi per poterlo gestire in sicurezza». La preoccupazione è aumentata dopo l’attacco dell’Iran a Israele che ha aumentato il livello di tensione in Medio Oriente: «La situazione internazionale è sotto gli occhi di tutti, è una situazione complicata che cambia ogni giorno e non sempre in meglio» ha concluso il prefetto. Uno degli accorgimenti potrebbe essere l’introduzione dei metal detector, che di solito all’Olimpico non vengono utilizzati.