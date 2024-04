Retroscena Roma: Osvaldo all'Olimpico, i gesti di De Rossi e Dybala nello spogliatoio

Quando un amico ha bisogno ci sei sempre, anche se l'umore è un po' così. Ieri, dopo la sconfitta contro il Bologna, non è che nello spogliatoio della Roma il morale fosse al massimo. Logico, comprensibile. Ma visto che c'era un amico in visita un po' di buonumore bisognava ritrovarlo. L'amico in questione era Dani Osvaldo: ex attaccante, tra le altre, di Roma, Bologna, Fiorentina, Juventus e Boca, qualche settimana fa ha commosso il mondo con un video su Instagram in cui raccontava le sue difficoltà e la battaglia contro le dipendenze. Per questo quando ieri, dopo la partita, De Rossi e i giocatori lo hanno visto, hanno deciso di sommergerlo d'affetto, mettendo per un attimo da parte il risultato.