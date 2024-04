Rifinitura Roma: personalizzato per N'Dicka, Lukaku ancora a parte

Rifinitura Roma con N'Dicka e Lukaku a parte

Ottima notizia dall'allenamento per De Rossi: N'Dicka ha superato le visite di idoneità sportiva ed è tornato ad allenarsi, anche se a parte con un lavoro individuale. Adesso punta a rientrare nei convocati per il match con il Bayer Leverkusen. Lavoro differenziato anche per Romelu Lukaku, alle prese con un problema al ginocchio e tenuto a riposto nella sfida di domenica scorsa contro il Bologna. L'attaccante belga sta spingendo per tornare in fretta, ma contro l'Udinese non ci sarà.