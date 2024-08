Cagliari-Roma diretta, Dybala in panchina: segui LIVE la partita

21:31

Termina il primo tempo: 0-0

Primo tempo avaro di emozioni tra Cagliari e Roma: 0-0 il risultato dopo 45'

21:30

45' Cagliari pericoloso, il tiro di Piccoli sfiora il palo

Il destro di Piccoli, teso dal limite dell'area, va fuori e sfiora il palo

21:26

40' Tiro di Marin, para Svilar

Tiro di Marin, para Svilar senza problemi. Sulla ripartenza il tiro di Dovbyk non arriva in porta

21:19

33' Bella azione Soulé-Zalewski-Pellegrini

Ritmi blandi, la Roma prova ad accelerare con una bella azione Soulé-Zalewski-Pellegrini ma il pallone non arriva dalle parti di Scuffet

21:10

24' Fallo di Azzi su Pellegrini

Pellegrini cade a terra dopo un duro intervento di Azzi sulla linea del fallo laterale. La Roma protesta, il numero 7 giallorosso si rialza, per l'arbitro non c'è niente

21:05

19' Bella azione di Soulé ma il pallone non arriva in area

Bella azione sulla destra di Soulé ma il pallone messo in mezzo dall'argentino non arriva in area. Per adesso nessuna azione davvero pericolosa, da una parte e dall'altra

20:59

14' Dovbyk tiene bene palla, meccanismi da rivedere

Tanti i meccanismi da rivedere ma Dovbyk, senza dubbio, sa usare bene il fisico e tiene palla facendo salire la squadra

20:57

Cagliari-Roma, le statistiche

Tutte le statistiche di Cagliari-Roma QUI

20:56

10' Punizione per il Cagliari, N'Dicka spazza via

Punizione per il Cagliari: Augello sul secondo palo, N'Dicka anticipa tutti

20:52

7' Angolo per la Roma, nessun pericolo per il Cagliari

Calcio d'angolo per la Roma, Scuffet mette fuori il pallone calciato da Le Fée

20:50

4' Wieteska pericoloso

Soffre un po' in difesa la Roma: Wieteska è pericoloso di testa ma il suo colpo termina alto

20:49

Roma con il 4-3-3, Paredes davanti alla tv

Confermato il 4-3-3 della Roma. Intanto da casa tifa Paredes che si immortala in una storia in cui vede sulla tv la Roma e sull'I pad il Boca

20:47

2' Luvumbo pericoloso ma è fuorigioco

Luvumbo supera la difesa della Roma e si presenta a tu per tu con il portiere ma è fuorigioco. Svilar, in ogni caso, dice ai suoi difensori di stare più attenti

20:45

+++ Inizia Cagliari-Roma +++

Fischio d'inizio, parte il campionato di Cagliari e Roma. Il primo pallone è toccato dalla squadra di De Rossi

20:41

Dybala in panchina vicino a Joao Costa

Occhi puntati su Paulo Dybala: sguardo basso, bottiglietta d'acqua, l'argentino si è accomodato in panchina e si è seduto vicino a Joao Costa

20:40

Tutto su Cagliari-Roma

Dove vedere Cagliari-Roma: QUI tutti i dettagli

20:33

Cagliari-Roma, tra poco il fischio d'inizio

Cagliari-Roma, alle 20.45 il fischio d'inizio. Le squadre stanno per entrare in campo

20:26

Roma, circa 400 tifosi a Cagliari

Sono circa 400 i tifosi della Roma a Cagliari nel settore ospiti

20:21

De Rossi su Dybala in panchina: "Scelta tecnica, non c'entra il mercato"

Questo, invece, il pensiero di De Rossi: "Mi auguro una Roma che metta in mostra quello su cui abbiamo lavorato, il campionato è lungo ma a tutti piacerebbe vincere la prima. Le Fée? Giocatore di grande qualità e dinamismo, può giocare in tutti e tre i ruoli del centrocampo, abbiamo bisogno un po' più di tempo per metterlo davanti alla difesa ma mi ha sorpresa. Fa tanti metri senza palla, uno contro uno non la perde quasi mai". Su Dybala: "Scelta tecnica, ci siamo parlati per capire se era in condizioni di giocare, non ha mostrato fastidio per le voci ma ci potrà dare una grande mano". Debutto dall'inizio: "Mi fa effetto, da ragazzino giocavamo a Football Manager e mettevo Daniele De Rossi come allenatore, per me questo è motivo di grande orgoglio"

20:16

Bonato: "Positivo l'impatto di Nicola"

"Abbiamo finito un ciclo con Ranieri, ne riapriamo un altro con un calcio più dinamico e aggressivo. Impatto positivo, ci auguriamo che sia l'inizio di un lungo e proficuo percorso": queste le parole di Bonato, direttore sportivo del Cagliari. Gaetano? "Vediamo, entro fine mese speriamo di completare la rosa, cerchiamo dei profili ben precisi"

20:11

Mancini, le parole prima di Cagliari-Roma

Queste le parole di Gianluca Mancini prima di Cagliari-Roma: nessun riferimento al caso Dybala da parte del vice capitano della Roma. "Abbiamo fatto un bel ritiro con il mister e siamo pronti per questa prima di campionato, siamo fiduciosi di fare bene. Troviamo un Cagliari molto bravo, hanno cambiato, le prime partite sono difficile anche per il caldo, ma la Roma ha ambizione e voglia di fare bene, non vogliamo lasciare punti per strada. I nuovi hanno fame, noi vecchi li vogliamo aiutare in tutti i modi".

19:49

Prati, il pupillo di De Rossi

In campo nel Cagliari c'è Prati, pupillo di De Rossi che lo ha lanciato alla Spal. LEGGI TUTTO QUI

19:48

Cagliari-Roma, chi arbitra alla Unipol Domus

Questi gli arbitri di Cagliari-Roma: Arbitro: Marinelli. Assistenti: Bercigli-Mokhtar. Quarto Ufficiale: Cosso. Var: Mazzoleni. Ass.Var: Sozza.

19:47

La formazione ufficiale del Cagliari

Questa, invece, la formazione ufficiale del Cagliari (3-5-2): Scuffet; Zappa, Wieteska, Luperto; Azzi, Prati, Marin, Deiola, Augello; Luvumbo, Piccoli.

19:45

+++ Confermato Dybala in panchina, c'è Zalewski +++

Questa la formazione ufficiale della Roma: Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angeliño; Le Fée, Cristante, Pellegrini; Soulé, Dovbyk, Zalewski. Il modulo dovrebbe essere un 4-3-3

19:40

De Rossi: "Nessuno conta più della Roma"

De Rossi sa benissimo che tutti gli occhi saranno puntato su Dybala ma IERI ha voluto chiarire che niente e nessuno contano più della Roma

19:37

Dybala parte dalla panchina

Occhi puntati su Paulo Dybala che però partirà dalla panchina. I romanisti temono che questa sia la sua ultima partita in giallorosso. QUI il modo in cui lo hanno salutato i tifosi a Fiumicino

19:35

Alle 20.45 il fischio d'inizio

Alle 20.45 fischio d'inizio di Cagliari-Roma. I giallorossi giocheranno in maglia bianca

Unipol Domus, Cagliari