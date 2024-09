Juric, conferenza stampa prima di Roma-Udinese: quando parla

ROMA - Dopo il caos degli ultimi giorni, con l'esonero di Daniele De Rossi e la contestazione dei tifosi , per la Roma è il momento di tornare in campo e alla vigilia della sfida dell'Olimpico contro l'Udinese ( con la Curva Sud pronta a un clamoroso gesto di protesta ) parlerà il nuovo tecnico Ivan Juric .

Roma-Udinese, quando parla Juric in conferenza stampa

Chiamato alla guida di una Roma ancora in cerca della prima vittoria dopo quattro giornate di Serie A, il tecnico croato nei primi allenamenti ha iniziato a studiare le possibili mosse per dare la sua impronta alla squadra. E in attesa del debutto, Juric risponderà oggi (21 settembre, ore 15) alle domande dei giornalisti nella sala stampa di Trigoria. La conferenza sarà sui canali ufficiali del club giallorosso, mentre una diretta testuale sarà disponibile sul sito del Corriere dello Sport.