De Rossi, la dura reazione di Aldo Serena: "Il suo esonero violento e maleducato"

Aldo Serena , ex calciatore di Milan, Inter e Juventus, ha commentato l'esonero di Daniele De Rossi definendolo un episodio "sorprendente". Serena ha criticato il brusco cambio di direzione della società , che è passata da un contratto triennale per il tecnico all'interruzione del rapporto in pochissimi tempo.

Serena: "Esonero De Rossi? Violento e poco educato"

Queste infatti le sue dichiarazioni a Deejay Football Club: "Non si può cambiare opinione così, da un contratto triennale alla mancanza di fiducia necessaria per lasciarlo a casa in modo violento e poco educato. Si può fare tutto, ma nei modi giusti per chi ha sempre amato la Roma e ne ha fatto la storia".