Disastro Roma, cosa succede ora: dall'allenatore al Ceo, chi può arrivare

Ai Friedkin piace stupire, si sa, e quindi il colpo di teatro potrebbe essere dietro l'angolo. Ma, stando a quanto filtra, i proprietari della Roma vorrebbero prendersi qualche giorno per decidere come ricostruire tutto e non sbagliare più. "Servono calma e lucidità", ha detto il ds Ghisolfi dopo il disastro contro il Bologna. Ma i tifosi vogliono sapere: chi sarà il nuovo allenatore dopo Juric? Chi il nuovo Ceo? Arriverà anche un altro dirigente?