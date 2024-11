Roma, esonerato Juric: il comunicato ufficiale

Juric esonerato dalla Roma, il comunicato ufficiale del club

Queste le parole con cui il club dei Friedkin (non presenti oggi all'Olimpico) ha ufficializzato l'esonero: "Vogliamo ringraziare Ivan Juric per il suo duro lavoro nelle ultime settimane.Ha gestito un ambiente difficile con il massimo della professionalità, e di questo gli siamo grati. Gli auguriamo tutto il meglio per il suo futuro. La ricerca di un nuovo responsabile dell'aerea tecnica è già iniziata e verrà annunciata nei prossimi giorni". Da notare come, nel comunicato ufficiale, non sia mai nominata la parola esonero. Infine, le parole cariche di eleganza di Vincenzo Italiano che, in sala stampa all'Olimpico, ha appreso dell'esonero di Juric: "Non sapevo nulla e non so che dire. Questo è il nostro lavoro, ma mi dispiace davvero tanto per Ivan". Juric lascia la Roma dopo neppure due mesi: dodici partite di cui 4 vinte, 5 perse e 3 pareggiate.