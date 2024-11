Nella Roma parla solo Ghisolfi: "Il nuovo allenatore? Stiamo riflettendo"

Era mai successo che un allenatore venisse esonerato mentre dentro lo stadio? Forse sì, forse no, di sicuro non a Roma. È Florent Ghisolfi, ds del club, a presentarsi davanti alle telecamere (in francese) per spiegare tutto il caos intorno alla società giallorossa: "Abbiamo voluto emettere subito un comunicato, vogliamo ragionare con calma per prendere le decisioni migliori. Ora è doveroso ringraziare Juric per una situazione non facile, lui e il suo staff hanno dato il meglio, dobbiamo riflettere e recuperare calma. Lui ha un tipo di calcio ambizioso, esigente ma non è questo il momento di fare analisi tecnico tattiche. Siamo in un periodo complicato, dobbiamo assumerci le nostre responsabilità. Porgiamo le scuse ai tifosi che stanno soffrendo molto, i Friedkin come loro vogliono investire e continueranno a farlo come hanno fatto sempre. Transizione? Non mi piace, siamo la Roma e dobbiamo essere performanti fin da subito". Alla domanda se sia stato giusto o meno esonerare De Rossi, col senno di poi, Ghisolfi glissa: "Dobbiamo solo assumerci le nostre responsabilità e uscire in fretta dalla crisi".