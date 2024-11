Incredibile a Fiumicino: anche il tennista Cobolli coi tifosi da Ranieri

La verità è che quando si dice: "Mai schiavi del risultato" si racconta - davvero - cosa siano la Roma e i suoi tifosi. Stasera, ad aspettare Claudio Ranieri a Fiumicino, circa 200 ttifosi. Tra loro due ragazzi normalissimi, due fratelli. Peccato che uno non sia proprio un signor nessuno ma Flavio Cobolli , 22 anni, tennista e numero 32 del ranking Atp . Tanto lo stupore nel vederlo a Fiumicino ma lui, che posa anche con la sciarpa della Roma, chiarisce: "Sono venuto a prendere il mister".

Cobolli da Ranieri, le parole da romanista vero

"Credo sia la persona giusta al momento giusto, non vediamo l'ora che inizi questa avventura. Io vado allo stadio sempre quando posso, sono rimasti, non guardiamo i risultati ma tifiamo la maglia". Cobolli, che giocava nelle giovanili della Roma prima di darsi al tennis, è molto amico di Zalewski e Bove, ora alla Fiorentina, e proprio di Edoardo gli viene chiesto: "Mi piacerebbe che tornasse, ma per il resto dovete chiedere a lui. Io lo avrei tenuto perché lo ritengo un grande professionista e un grande giocatore".