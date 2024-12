De Roon e lo sfottò sul Gladiatore con Zaniolo: "Quando sei a Roma..."

Marten De Roon ha preso l'abitudine di pubblicare post ironici su Instagram dopo le partite, ma stavolta non è stato molto apprezzato. Il centrocampista dell'Atalanta , dopo la vittoria di ieri all'Olimpico (in cui ha anche segnato), ha voluto prendere un po' in giro la Roma con una foto della locandina del film "Il Gladiatore II" con i volti dei giocatori della Dea, incluso il suo e quello dell'ex dal dente avvelenato Zaniolo , e la didascalia: "Quando sei a Roma".

Roma, la reazione dei tifosi al post di De Roon

Evidentemente i tifosi giallorossi, vista la stagione così complicata che stanno vivendo, non erano in vena di sfottò: nei commenti non hanno risparmiato critiche verso De Roon, come "A centrocampo Koné non ti ha neanche fatto vedere il pallone" o "Ieri non hai fatto nulla a parte il gol su deviazione". Una sconfitta arrivata dopo una buona prestazione, e questo probabilmente ha lasciato ancora di più l'amaro in bocca ai tifosi, che sperano in un ritorno alla vittoria nella prossima partita di sabato con il Lecce.