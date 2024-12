Roma-Atalanta diretta, segui la sfida di Serie A: Paredes e Koné pericolosi LIVE

La Roma sfida l' Atalanta nel monday night della quattordicesima giornata di Serie A. Ranieri cerca conferme dopo la bella prestazione contro il Tottenham a Londra. La squadra di Gasperini (oggi squalificato) viene da sette vittorie di fila in Serie A, mentre la Roma esce da tre sconfitte consecutive (da 16 anni non ne infila quattro) e ha conquistato appena 3 punti nelle ultime 6 giornate. Segui la gara in tempo reale.

Tanto spazio per Paredes, che prova il destro da fuori: bravo Carnesecchi a deviare in angolo.

20:22

Mancini: "Bove lo abbiamo visto crescere, un abbraccio"

Mancini su Bove: “È stato un momento brutto, sono state ore brutte, perché a distanza non conoscevamo quello che stava succedendo, ma per fortuna stamattina ci hanno detto che Edo sta bene, e gli mandiamo un grandissimo abbraccio., lo abbiamo visto crescere qui e gli vogliamo un mondo di bene. L’Atalanta? Oggi incontriamo una squadra che sta facendo un grandissimo campionato, una macchina perfetta in questo momento, quindi noi dobbiamo fare qualcosa in più per portare a casa il risultato”.

20:16

Ghisolfi: "Bove una persona fantastica"

“Conosciamo la qualità dell’Atalanta, l’intensità che hanno, però a Londra abbiamo visto una squadra con una grande intensità, oggi è un’opportunità per noi di conquistare fiducia, punti, e anche riconquistare i nostri tifosi”. “Ieri è stato un momento terribile per tutti, possiamo dire che Edo sta bene, volevo solo dire che è una persona fantastica, con una grande gentilezza, e merita solo di essere in salute e sul campo. Mandiamo un saluto alla sua famiglia e ringraziamo la Fiorentina, siamo con te Edo. Ranieri incarna la serenità, sta cambiando tutto nel club e nella squadra”.

20:10

L'omaggio della Roma e della Curva Sud per Bove

In Curva Sud all’Olimpico c’è uno striscione gigante con la foto di Edoardo Bove e la scritta “Forza Edo”. La Roma è entrata in campo per l’allenamento prepartita con una maglietta bianca e la scritta Forza Edo Rossa.

20:01

19:50

Classifica Serie A

Ecco la classifica di Serie A prima di Roma-Atalanta, i giallorossi devono allontanarsi dalla zona calda: al momento sono a soli due punti dal terzultimo posto occupato dal Como. Ecco la classifica

19:44

Roma-Atalanta, le formazioni ufficiali

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Celik, Koné, Paredes, Angelino; Dybala, El Shaarawy; Dovbyk. All. Ranieri. A disposizione: Ryan, Marin, Sangaré, Abdullhamid, Dahl, Zalewski, Saelemaekers, Pellegrini, Le Fée, Baldanzi, Soulé, Shomurodov. Indisponibili: Hermoso. Squalificati: Pisilli. Diffidati: Cristante.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, Ederson, De Roon, Ruggeri; De Ketelaere, Lookman; Retegui. All. Gasperini. A disposizione: Rui Patricio, Rossi, Toloi, Godfrey, Djimsiti, Palestra, Scalvini, Sulemana, Cuadrado, Pasalic, Samardzic, Brescianini, Zaniolo. Indisponibili: Scamacca, Zappacosta. Squalificati: -. Diffidati: De Roon.

19:15

19:00

Le probabili formazioni di Roma-Atalanta

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Celik, Cristante, Koné, Angelino; El Shaarawy, Dybala; Dovbyk. All. Ranieri. A disposizione: Ryan, Marin, Sangaré, Abdullhamid, Dahl, Zalewski, Saelemaekers, Paredes, Le Fée, Baldanzi, Soulé, Shomurodov. Indisponibili: Hermoso. Squalificati: Pisilli. Diffidati: Cristante.

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Retegui, Lookman. All. Gasperini. A disposizione: Rui Patricio, Rossi, Toloi, Godfrey, Djimsiti, Palestra, Scalvini, Sulemana, Cuadrado, Pasalic, Samardzic, Brescianini, Zaniolo. Indisponibili: Scamacca, Zappacosta. Squalificati: -. Diffidati: De Roon.

18:45

Stadio Olimpico - Roma