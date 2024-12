Dybala e Paredes a vedere il padel: l'abbraccio con Morata emoziona tutti

Spettatori illustri in tribuna per la finale del Milano Premier Padel P1: Paulo Dybala , Leandro Paredes e Alvaro Morata hanno approfittato della domenica di riposo, successiva ai rispettivi impegni in campionato, per raggiungere l' Allianz Cloud .

Dybala, Paredes e Morata: una domenica tra padel e relax

L'attaccante e il centrocampista della Roma, reduci dal successo per 4-1 all'Olimpico contro il Lecce, sono stati accolti dalla standing ovation del pubblico nel momento in cui lo speaker ne ha annunciato la presenza. Di lì a poco, è arrivato Morata: il centravanti spagnolo, che non è bastato al Milan per evitare la sconfitta per 2-1 a Bergamo contro l'Atalanta, è stato abbracciato affettuosamente da Dybala, con il quale ha condiviso l'esperienza alla Juve. Anche Paredes si è alzato per salutare il giocatore iberico. Clima cordiale: ai giocatori, che erano insieme alle mogli Oriana e Camila (la signora Paredes attende il terzo figlio) è stato presentato l'organizzatore Marco Gamberale e loro si sono divertiti a posare per selfie e foto.

Dybala: "Padel? Mi piace e gioco ma quello forte è Paredes..."

Leo e Paulo sono arrivati poco prima delle 15.. Sorrisi, strette di mano, la camminata sotto al tunnel durante la quale hanno raccontato la propria passione per il padel: “Sì gioco a padel quando è possibile, mi piace molto ma non sono io quello forte, quello forte è lui, c'è poco da fare...”, ha detto Dybala indicando Paredes. Paredes ha fatto spallucce e ha scherzosamente replicato: "Il padel mi piace molto e da sempre. Io il più forte? Se lo dice lui...”.

Dybala, Paredes e il richiamo dell'Argentina

“Nella finale femminile tifiamo per Delfi. Il nostro giocatore preferito è Agustin Tapia, è il richiamo dell'Argentina”, hanno poi rivelato i giocatori della Roma strigendo la mano al presidente della International Padel Federation, Luigi Carraro, e all'organizzatore del torneo Marco Gamberale. Sia Paulo e Leo sia Agu Tapia hanno vinto il Mondiale in Qatar e sono detentori del titolo nelle rispettive discipline.