Roma-Lecce diretta Serie A, segui la partita di campionato LIVE

19:56

La squadra degli arbitri

Arbitro: Daniele Chiffi di Padova.

Assistenti: Daniele Bindoni di Venezia - Marco Trinchieri di Milano.

Quarto Ufficiale: Antonio Giua di Olbia.

Var: Davide Ghersini di Genova.

Avar: Paolo Mazzoleni di Bergamo.

19:47

Le panchine delle due squadre

A disposizione della Roma: Marin, Ryan, Pellegrini, Abdulhamid, Shomurodov, Soulé, Hermoso, Dahl, Le Fée, Baldanzi, Zalewski, Pisilli, Sangaré.

A disposizione del Lecce: Früchtl, Samooja, Borbei, Pelmard, Berisha, Morente, Oudin, Helgason, Burnete, McJannet, Hasa, Pierotti, Kaba.

19:41

Dovbyk in tribuna

L'attaccante romanista Artem Dovbyk, che viene da un'influenza e da qualche problema fisico, non sarà nemmeno in panchina e andrà in tribuna.

19:33

Roma-Lecce, formazioni ufficiali

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini (capitano), Hummels, N’Dicka; Celik, Koné, Paredes, Angeliño; Saelemaekers, El Shaarawy; Dybala Allenatore: Ranieri.

Lecce (3-4-1-2): Falcone; Baschirotto (capitano), Gaspar, Jean Gaby; Guilbert, Coulibaly, Ramadani, Dorgu; Rafia; Krstovic, Rebic. Allenatore: Giampaolo.

19:30

Lecce, gli assenti sono 6

Sono 6 gli indisponibili nel Lecce di Giampaolo stasera: Gallo, Marchwinski, Sansone, Banda, Pierret e Bonifazi.

19:22

Ryan Friedkin è arrivato all'Olimpico

Ryan Friedkin, vicepresidente della Roma, è arrivato poco fa allo Stadio Olimpico. Mancava dalla Capitale da 77 giorni. Ieri il figlio del presidente Dan ha assistito all'allenamento della squadra di Ranieri a Trigoria.

19:15

Nella Roma non c'è Cristante

Nella Roma l'unico assente è Cristante, indisponibile per una distorsione alla caviglia sinistra: l'ex centrocampista dell'Atalanta non si fermava per infortunio da oltre 2 anni e 7 mesi. L'ultimo suo stop per problemi fisici risale al 23 aprile 2022, 958 giorni fa, in occasione di una sfida con l'Inter persa 3-1. Ranieri recupera però Hermoso, rientrato dopo più di un mese, oltre a Hummels e Dovbyk, non al meglio negli ultimi giorni.

19:00

Stasera il match tra Roma e Lecce

La Roma di Ranieri e il Lecce di Giampaolo scenderanno in campo alle 20:45 agli ordini dell'arbitro Daniele Chiffi di Padova.

Stadio Olimpico, Roma