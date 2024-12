Roma, Almaviva e quella fascia speciale di Totti: oggi il primo gol con la Primavera

Era il 28 maggio del 2017 quando Francesco Totti lasciò il campo dell'Olimpico per l'ultima volta. Ma prima di lasciarlo decise di fare una sorta di passaggio di consegna della fascia da capitano e scelse Mattia Almaviva , oggi autore del suo primo gol con la Primavera dei giallorossi.

Roma, Almaviva e il primo gol in Primavera: sette anni dalla fascia di Totti

All'epoca Mattia aveva 11 anni ed era uno dei prospetti migliori del settore giovanile della Roma. Da quel giorno sono passati sette anni e, dopo tanti gol tra Under 17 e Under 18, quest'anno è stato promosso in Primavera, dopo la firma del primo contratto da professionista. Quattro presenze finora e il gol arrivato oggi nel 6-1 contro l'Udinese con Almaviva che ha firmato la sesta rete.